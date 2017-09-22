Gref: Türkiye ekonomisi büyüyor, DenizBank'ı satmayı düşünmüyoruz

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su German Gref, Türkiye'deki yatırımlarını satmayı planlamadıklarını, Türkiye'deki ekonomik büyümenin ve gelişimin iyi durumda olduğunu belirtti.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, 5 yıl önce Türkiye'de faaliyet gösteren DenizBank'ı satın almıştı. Hali hazırda DenizBank, Sberbank'ın en çok kâr elde ettiği ortak bankalarından birisi. 2017 yılının ilk 6 ayında, DenizBank'ın Sberbank'a getirisi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 15,6 milyar ruble (271 milyon dolar) olmuştu.

Beklentiler hakkında konuşmakmak için henüz erken olduğunu belirten Gref, "Biz ticaret yapıyoruz. Herhangi bir zamanda işimizin bir kısmını satabilir ve alabiliriz. Fakat şuanda Türkiye'deki yatırımlarımızı satma planımız yok." diye ifade etti.

Gref sözlerine şöyle devam etti, "Önümüzde ne görüyoruz, bunu vurgulamak istiyorum: Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçti. Sürekli ekonomik büyüme ve pazarımızın gelişimi gözlemleniyor. Bu nedenle Türkiye'de işlerimizin gelişeceğine dair umudumuz var."

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank; Belarus, Kazakistan, Türkiye, İsviçre, Orta ve Doğu Avrupa'daki birçok ülke de dahil olmak üzere birçok noktada faaliyet gösteriyor. Gref, daha önce yaptığı açıklamalarda, yaptırımlar sebebiyle Avrupa'da faaliyet göstermelerinin gittikçe zorlaştığını ve Avrupa ülkelerindeki yatırımlarında küçülmeye gideceklerini belirtmişti. Avrupa'daki merkezlerini kapatmayı planlayan Sberbank, dünyanın farklı noktalarında yatırım planlamaları yapıyor.

Selim Saygıner, Haberrus