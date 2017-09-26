Rus otomobili almak isteyen yabancılara kredi fırsatı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Deniz Manturov, Rus otomobili satın almak isteyen yabancılara, uygun kredi fırsatları sunulacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Manturov, "Rusya vatandaşları yerli araç satın alırken onlara uygun kredi fırsatları sunmayı planlıyoruz. Aynısını yurtdışında da hedefliyoruz. Yani Rus otomobillerini satın almak isteyen yabancı vatandaşlara uygun kredi sunan bankalara destek vereceğiz." diye ifade etti.

Manturov, böyle bir adımın hem Rusya'da, hem de dış ülkelerde yerli otomobil satışını artıracağını düşünüyor.

HABERRUS