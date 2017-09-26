Gref, ilk Bitcoin'ini nasıl aldığını ve nereye harcadığını açıkladı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su German Gref, hayatında ilk defa birkaç yıl önce Bitcoin aldığını ve bu parayı bir tişört satın almak için kullandığını açıkladı.

İlk Bitcoin'ini deneme amaçlı satın aldığını hatırlatan Gref, "Bir miktar Bitcoin satın aldım ve daha sonra bir tişört satın almak için 12 Bitcoin kullandım. O zaman Bitcoin değeri 0,38 dolardı, tişört de yaklaşık 5 dolar değerindeydi. Şimdi bu tişörtü saklıyorum, çünkü bu benim gardırobumdaki en pahalı tişört. Bu olayın üzerinden birkaç yıl geçti." diye ifade etti.

10 yıl önce ortaya çıkan Bitcoin, yeni çağın sanal para birimi olarak adlandırılıyor. 1 Bitcoin'in şuandaki değeri yaklaşık 3 bin 930 dolar.

HABERRUS