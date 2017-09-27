Zeybekci: 1 Ekim'de Rusya'ya domates ihracatına başlayacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının 1 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı'nda gazetecileri ağırlayan Zeybekci, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Rusya'ya domates kısıtlamasının kalkacağını söyleyen Zeybekci, "Putin’in gelişine kalmaz. 'Et alacağız' dedik. Domates ise ayrı birşey. Domateste bu 1 Ekim’de başlayacak sezonu kaçırmayacağız. Bugün (dün) belki son görüşmeyi yapacağım" dedi.

Yeni dönemde serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmalarının arka arkaya yürürlüğe gireceğini söyleyen Zeybekci, 1 Ekim’de Singapurla anlaşmanın yürürlüğe gireceğini, Malezya STA’sının genişletileceğini belirtti. Azerbaycan’la tercihli ticaret anlaşması yapılacağını, Katar’la ticaretin dramatik olarak artacağını kaydeden Zeybekci, Bosna-Hersek, Sırbistan, Moldova ve Makedonya’yla ticaret anlaşmalarının da çok boyutlu olduğunu söyledi.

HABERRUS