Rusya Türkiye'den domates almak için ilk adımı attı

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, bakanlığın Rusya Bakanlar Kurulu'na Türkiye'den domates sevkiyatına devam edilmesi mekanizmalarına yönelik tekliflerini gönderdiğini açıkladı. Bu adım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ankara'ya yapacağı ziyaretle aynı güne denk geldi.

Sputnik'e konuşan Gromıko "Türkiye'den domates sevkiyatının yeniden başlatılması ihtimaline yönelik tekliflerimizi hükümete gönderdik" dedi.

Gromıko "Domateslerin güvenliği ve izlenebilirliğini sağlanmaları gerekiyor. Henüz bu sağlanmadı. Türkiye bunları karşılayan 7 firma teklifinde bulundu. Birkaçını seçtik. Sanırım bugün görüşmelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gromıko, Rusya'nın Türkiye'den yeni teklifler beklediğini de ekledi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, bakanlığın Türkiye'den, Rusya'daki üretim sezonu dışında domates sevkiyatı yapılması ihtimalini dışlamadığını söylemişti. Tkaçev, belirli sezonlarda küçük miktarlarda domates alınabileceğini ifade etmişti.

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