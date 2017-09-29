Zeybekci: Putin'in ağzından duyduk, domates yasağı kalkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, domates ithalatına uygulanan yasağın kalktığını 'Putin'in ağzından duyduğunu' söyledi.

Zeybekci, Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatına yönelik engellemelerin 1-2 gün içerisinde kalkmasını beklediklerini söyledi.

Gazetecinin, "Yasak kalkıyor mu?" sorusuna "Kalkıyor" diyerek yanıt veren Zeybekci, yasağın 1 Ekim'den önce kalkıp kalkmayacağının sorulması üzerine ise "İnşallah, teknik anlamda onu göreceğiz 1-2 gün içinde. Bunun kararını duyduk ama resmi olarak da teyit edilmesini istiyoruz. Çözüldü diyebiliriz, teyidini devlet başkanının ağzından duyduk ama ilk yüklemeyi yapana kadar bekleyeceğiz." diye cevap verdi.

HABERRUS