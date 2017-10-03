Ankara, Türk Akımı'nın ÇED raporunu onayladı

Resmi ismiyle 'Türk Akım Boru Hattı' projesinin deniz bölümüne ait Çevresel Etki değerlendirme (ÇED) nihai raporu Türkiye tarafından onaylandı.

Gazprom'un kurduğu Amsterdam merkezli 'TurkStream' şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türk Akım boru hattının deniz altından geçen kısmına ilişkin ÇED nihai raporunu onayladığı ve kamuoyuna açıkladığı belirtildi.

Açıklamada nihai ÇED raporunun hazırlanmasında kapsamlı bir istişare süreci yürütüldüğü, 21 Haziran'da ÇED taslak raporunun yayımlanmasının ardından Türk makamlarınca konuyla ilgili 23 kurum ve kuruluştan oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulduğu hatırlatıldı.

İDK üyelerinin taslak rapora ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmasının ardından raporun gelen yorumlar doğrultusunda gözden geçirildiği ve İDK üyelerinin tamamının ÇED raporu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na olumlu görüş verdiği ve raporun onaylandığı kaydedildi.

Raporda, Türk Akım projesinin açık deniz kesiminin olası çevresel ve toplumsal etkilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, olası olumsuz etkilerin giderilmesi ve olumlu etkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilere yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, "ÇED raporu hazırlanırken, proje faaliyetlerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve belgelemek üzere çeşitli saha çalışmaları gerçekleştirildi. Değerlendirmeler kapsamında, kamu kurumları, bölge sakinlerinin temsilcileri ve balıkçılık örgütleri gibi çeşitli paydaşların görüşlerine başvuruldu" denildi.

Onaylanan ÇED raporuna ulaşmak için tıklayın

Türk Akım nedir?

«TürkAkım», Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden doğrudan Türkiye’ye ve daha sonra Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin sınırına kadar ihraç edilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projesidir.

Doğalgaz boru hattının ilk ayağı Türk piyasası için, ikinci ayağı ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin doğalgaz temini için öngörülecektir. Her bir kolun kapasitesi yıllık olarak 15,75 milyar m3 doğalgaz teşkil etmektedir. 10 Ekim 2016 tarihinde Türkiye ve Rusya «TürkAkım» Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hükümetler arası anlaşma imzaladı. Doğalgaz boru hattının deniz bölümün inşaatı PAO «Gazprom’un %100 iştiraki olan «South Stream Transport B.V.» şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. 7 Mayıs tarihinde «Audacia» gemisi Rusya kıyılarında «TürkAkım» Doğalgaz Boru Hattı inşaatına başladı.

«Allseas Group» şirketi, su altı boru hattı döşeme ve su altı yapıların inşaatı konularında dünya lideridir. Şirket, projelendirme, malzeme ve makinelerin tedarikinin organizasyonu, inşaat ve devreye alma dahil, projelerin sıfırdan gerçekleştirilmesi ile iştigal etmektedir.

«Pioneering Spirit», derin suda petrol ve doğalgaz platformlarının döşenmesi, kurulumu ve demontajı için öngörülmüş olan, 477 m uzunluğu ve 124 m genişliği ile dünyanın en büyük inşaat gemisidir.

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