"Rus enerji şirketi Gazprom, Irak Kürdistanı'ndaki çalışmalarına devam ediyor"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumuna rağmen, Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in bu bölgedeki çalışmalarına ve projelerine devam ettiğini açıkladı.

Novak, "Bildiğim kadarıyla Gazprom Neft, Irak Kürdistanı'ndaki çalışmalarına ve yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor" dedi.

Irak'ta dört noktada proje yürüten Gazprom'un üç projesi IKBY sınırları içerisinde yer alıyor.

Gazprom'a bağlı çalışan Gazprom Neft Middle East şirketi direktörü Sergey Petrov ise daha önce yaptığı açıklamada, "Gazprom Neft, Irak Kürdistanı'ndaki yeni projelere girmeyi göz ardı etmiyor" demişti.

HABERRUS