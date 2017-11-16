Türkiye'de Telman İsmailov tarafından yaptırılan otel yağmalandı

Rusya'da meşhur Çerkizovski pazarının eski sahibi olarak tanınan Azeri asıllı, Türk ve Rus vatandaşı iş adamı Telman İsmailov'un Anltaya'da inşa ettiği 7 yıldızlı lüks otel yağmalandı.

Ria Novosti'nin Milliyet kaynaklı haberine göre, Antalya'nın Kundu bölgesinde 2010 yılında 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen otelin altın sarısına boyanmış korkulukları çalındı.

Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 'Turizmin Oscarları' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel, uzun süredir borçları yüzünden zor günler yaşadı. Geçtiğimiz günlerde futbol sahası açık arttırma ile satışa çıkartılan ve ardından çalışanlarını çıkaran ve elektrikleri kesilen otelde bu kez hırsızlık olayı yaşandı. Otelin dışarısında bulunan altın sarısına boyanmış korkuluklar, gece bilinmeyen saatte hırsızlar tarafından çalındı. 2 metre uzunluğunda 7 korkuluğu çalan hırsızları bulmak için çalışma başlatıldı.

İşletme sorunları nedeniyle otelin güvenliğinin aksamasını fırsat bilen hırsızların, özellikle gece geç saatlerde gelerek bahçe korkuluklarını birer birer çaldıkları belirlendi.

Daha önce banka borçları yüzünden icralık olan otel yönetimi bir süredir rezervasyon alımlarının yeniden durdurulduğu açıkladı.

Embed from Getty Images

2 milyon liralık Rolls-Royce icradan satılıyor

Öte yandan Mardan Palace'ın bir tur şirketine borcu nedeniyle haczedilen Azeri iş adamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, 15 günlük taahhüt süresinde borç ödenmediği için icradan satılacak.

Kısa süre önce ANS Tur, alacağı nedeniyle Mardan Palace Hotel'e icra gönderdi. Tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, 465 bin lira alacak karşılığı icra takibi başlattı. Avukatlar, Antalya 4'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla otele giderek, icra işlemlerine başladı. Sarkan İsmailov'a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, icra memurları aracılığıyla haczedilerek, otoparka çekildi.

Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel'in, rezervasyon numaralarını arayan müşterilere, otelin kapalı olduğu ve rezervasyon alımı yapılamadığı belirtildi.

HABERRUS