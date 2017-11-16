Kudrin: Rusya'da emekli maaşlarını ödemek için para kalmadı

Rusya eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin, Argumenti i Fakti gazetesine verdiği röportajda, Rus hükümetinin emekli maaşlarını ödemek için daha fazla kaynağının kalmadığını söyledi.

Kudrin, konuyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi, "Doğrudan söylüyorum: Evet, kalmadı. Bakın, 2016 yılında devlet ilk defa taahhütlerini yerine getiremedi ve emekli maaşlarına zam yapmada başarısız oldu. Tek seferlik yapılan 5 bin ruble (83 dolar) ödeme yetersiz oldu. Şuanda çalışan emeklilere ödemelerin azaltılmasını düşünüyoruz. Bunun nedeni, Emekli Sandığı'nın yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Kudrin, geçtiğimiz 7 yılda emeklilik maaşlarının GSYİH'ya oranla yüzde 3 arttığını (yılda yaklaşık 2.5 trilyon ruble) belirtti.

"Mevcut emekli maaşlarını ödemek için eğitim, ilaç ve yeni yolların inşası gibi yatırımları azaltmamız gerekiyor" diyen Rus uzman, emeklilik maaşlarının artması için de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'da geçerli olan kanunlara göre kadınlar 55, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Ortalama emekli maaşı ise 12 bin 435 ruble (207 dolar).

HABERRUS