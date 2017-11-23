Sobyanin: Moskova'da kriz bitti, halkın geliri artıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren başkent Moskova'da yaşayan insanların reel gelirlerinin arttığını söyledi.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Sobyanin, "Bence Moskova'da kriz artık bitti. Neden? Çünkü ekonominin nasıl büyüdüğünü, endüstri, ihracat ve bütçe gelirlerinin nasıl geliştiğini görüyoruz. Ve en önemlisi, geçen yılın ikinci yarısından itibaren çalışan nüfusun reel gelirleri, yani maaşları artıyor." dedi.

Sobyanin enflasyonun yüzde 3-4 oranında olduğunu ve gelir vergisinin de yüzde 9 olduğunu belirtti.

Başkan sözlerine şöyle devam etti, "Bunlar somut rakamlar, insanların maaşlarından aldıkları gerçek paralar. Eğer bu kesintiler büyüyorsa gerçek gelirler de artıyor demektir."

Sobyanin'e göre bu rakamlar, kentin zorlu bir durumdan, krizden çıktığının ana göstergelerinden birisi.

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