Mehmet Şimşek Moskova'da: Sberbank'tan finans desteği istedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Rus iş adamları ile bir araya geldi.

Toplantıda Şimşek’e, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Sberbank CEO'su German Gref eşlik etti. Ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ile görüşen Şimşek, "Rusya ile güçlenerek artan ekonomik ilişkilerimiz var. Ticaret hacmimiz ve karşılıklı yatırımlar hızla artıyor. Turizm zirvede. Siyasi ilişkilerimiz de eski seviyesine döndü." dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı etkinlikte, Rus şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımları istişare edildi.

#Moskova’da verimli bir gün geçirdik. Önce #Sberbank’ın ev sahipliğinde yatırımcı konferansına katıldık. Ülkemize yatırımcı ilgisi büyük.



Türkiye ve Rusya, çok güçlü & büyük potansiyele sahip iki komşu ülke. 20 milyar $ olan ticaret hacmimizi 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 1/3 pic.twitter.com/MnOITvAe5a — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Kasım 2017

Toplantının ardından Moskova ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Şimşek, Türkiye ve Rusya’nın, çok güçlü ve büyük potansiyele sahip iki komşu ülke olduğunu hatırlatarak, “Şu anda ticaret hacmimiz 20 milyar dolar seviyesinde ve bunu çok rahat bir şekilde 5 katına çıkarabiliriz. Karşılıklı yatırımlarda güçlü ivme var ve bunu çeşitlendirerek artırmak gerekiyor.” dedi.

Rus yatırımcılara, Türkiye’de yaşanan kısa vadeli sıkıntıların geçici olduğunu anlattıklarını vurgulayan Şimşek, “Türkiye hem geçmişte çok güçlü performans gösterdi, hem de geleceği çok parlak bir ülke. Yatırımcılara kapımız açık. Türkiye ve Rusya bir araya geldiğinde hem katma değer üretir hem de bölgesel barışa istikrara refaha katkıda bulunur.” ifadelerini kullandı.

#Sberbank CEO'su Sn Gref'in projesi olan Horoshkola - Good Schoolu ziyaret ettik. Çok etkileyici. Okul, 4. Sanayi Devrimine yönelik insan yetiştiriyor.



Merak edenler için Web adresi https://t.co/peK5tL9o2H

2/3 pic.twitter.com/IEf9ssDDr3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Kasım 2017

Türk ekonomisinin çok çeşitli bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde yüksek bir potansiyel bulunuyor. Dolayısıyla Rus yatırımcılara Türk ve Rus ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledik. Özellikle 4’üncü sanayi devrimi kapsamında Rusya’nın temel bilimlerde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin de girişimcilik ruhu çok güçlü. Bu ikisini birleştirelim, bu arada da Sberbank bunu finanse etsin dedik.”

Eksi 10 derecede Kızıl Meydan'ı gezdi

Öte yandan Şimşek, eksi 10 derece hava sıcaklığına rağmen gece yarısı Kızıl Meydan'da gezdi. Şimşek'e Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve iş adamı Cavit Çağlar eşlik etti:

HABERRUS