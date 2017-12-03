Rusya ve İran 'ürün karşılığı petrol' ticaretine başladı

Rusya Enerji Bakanı Novak, "İran ile ürün karşılığı petrol anlaşması kapsamında ilk teslimatlar kasım ayında başladı" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandır Novak, İran ile "ürün karşılığı petrol" anlaşması kapsamında ilk teslimatların başladığını açıkladı.

İran’dan 1 milyon varillik petrolün başka ülkelere satıldığını anlatan Novak, “Petrol teslimatı Rusya yerine başka ülkelere yapılıyor. Rusya burada işletmeci konumunda. Söz konusu petrol satışından elde edilen gelirin yarısı İran’ın Rusya’dan alacağı ürünlere karşılık ödeniyor” dedi.

İran’dan anlaşma kapsamında yıllık 5 milyon varil petrol alınmasının planlandığını belirten Novak, “Bu yıl başka teslimat olmayacak. Önümüzdeki yıl ise toplam hacmin 5 milyon varil seviyesinde olmasını planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Petrol karşılığında İran, Rusya’dan pompa ve kompresör teçhizatları, gaz türbinleri, metal, boru, buğday, ahşap ve ahşap ürünleri, deri ve tekstil endüstrisi için makine ve teçhizat ürünleri alıyor.

AA