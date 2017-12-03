İnfografik: Serveti en az 1 milyar dolardan başlayan zenginler

Business HT, tüm dünyada kişisel serveti en az 1 milyar dolardan başlayan, ülkelerinde en zengin olan kişiler ve servetlerinin kaynaklarıyla ilgili infografik hazırladı.

Grafikte, Türkiye'den 3.8 milyar dolar kişisel servetiyle Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, Rusya'dan ise 17.8 milyar dolarlık servetiyle Aleksey Mordaşov yer alıyor.

İşte adlarını çok sık duymadığımız ama ülkesinin en zenginleri arasında bulunan birçok isim;

Kıtanın en zengini aynı zamanda İspanya’nın da en zengine olan Amancio Ortega 75 milyar dolarlık servetiyle öne çıkıyor.

Hemen arkasından Louis Vuitton’un sahibi Bernardo Arnault 63 milyar dolar ile takip ediyor.

Tekstil’den sonra Avrupa’nın zenginlerinin servet kaynaklarını oluşturan sektörlerin bankacılık ve finans sektöründen kaynaklandığı görülüyor.

Rusya'nın en zengin kişisi Aleksey Mordaşov, çelik ve yatırımlardaki servetini kazandı; Kazakistan'ın en zengin işadamı Vladimir Kim ise madencik ile servetini oluşturdu. Çin ve Japonya'nın en zengin milyarderleri teknoloji şirketleri aracılığıyla yol aldı.

İnfografikte dikkat çeken bir nokta Suriye’den Çin’e kadar yer alan ülkelerin milyarderlere sahip olmaması.

Güney Amerika ülkelerinde bulunan zenginlerin yaklaşık yarısının bankacılık ve finans sektöründen geliyor.

İçinde 54 adet bağımsız devlet barındıran Afrika kıtasında 8 adet milyarder listede yer alıyor.

Kıtanın en zenginlerinin servet kaynakları oluşturan endüstriler ise sırasıyla; inşaat, elmas ve gıda.

Okyanusya kıtası, listeye dört kişi katkı sağlıyor ve hepsi çeşitli endüstrilerle 10 milyar dolardan fazla servete sahipler. Örneğin Budi Hartono, 11.5 milyar dolarlık bir servete ve bankacılık ve tütün alanına sahip bir geçmişi var ve Avustralya'dan Gina Rinehart ise 16.8 milyar dolarlık servetini madencilik ile elde etti.

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