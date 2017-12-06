Rusya, ambargo sürecinde Türkiye'den gelen 450 ton sebzeyi imha etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 'Rusya'nın seraları' forumuna katılan Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, 2017 yılında Rusya'ya kaçak yollarla yaklaşık 250 bin ton domates girdiğini söyledi.

Forumda konuşan Dankvert, "Rusya'ya kaçak yollarla gelen domates miktarı 150 bin ton - mütevazi. Ben bu sene kaçak gelen domates miktarının 250 bin ton olduğunu düşünüyorum" diye ifade etti.

Danvkert, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'ye domates ambargosunun kaldırılmasının ardından, Rusya'ya Türk domatesi taşıyan 7 otomobilin geldiğini söyledi. "Fakat bu süreye kadar (1 Kasım'a) Türkiye'den gelen 450 tonluk sebze ürününü imha ettik ya da geri gönderdik, Belarus'tan geliyorlardı."

Forumda konuşan Tarım Bakanı Aleksander Tkaçov da, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında daha sert tedbirler alınması (ceza ve ürünlere el koyma gibi) gerektiğini belirtti.

Tkaçov sözlerini şöyle sürdürdü, "Tabii ki araca el koyma, ceza kovuşturması, başka nasıl mücadele edilebilir? Ancak böyle! Ben olsam bu kuralları daha da sertleştirirdim. Bakın, Almanya'da teknik yönetmeliklere uymayan ürünler üretirseniz, lisansınızı iptal ediyorlar, işte ceza budur: Ya hile yapacaksın, ya da işini kaybedeceksin"

HABERRUS