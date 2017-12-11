Akkuyu'da gerçekten temel atıldı mı? Proje ne durumda?

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev'in katılımıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

Ancak Sputnik'e konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bir yetkili, "Nükleer santralin inşa edileceği arazide, 'kısıtlı izin kapsamında' nükleer güç ünitelerinin inşasına hazırlık için gerekli olan öncelikli tesislerin temel atma töreni yapıldı" dedi.

Konuyla alakalı bir haber yayınlayan 'yeşilgazete', bu konuya dikkat çekerek, "Akkuyu’nun 'sözde' temeli atıldı: Proje yargıda, TAEK ise 'bu temel o temel değil'" dedi.

Haberin devamı ise şöyle:

Kamuoyunda çevre savunucularının iptali için direndiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelinin atıldığı yönündeki haberler projenin inşaatını başladığı algısını yarattı. Ancak konuyla ilgili basına açıklama yapan projenin basın bürosu başkanı Murat Fırat, tesis sahasındaki ilk etabın yapıların montaj işleriyle başlayacağını, nükleer santralin tam anlamıyla inşaatının değil, ancak enerji bloklarının inşaatına hazırlık çalışmalarının başlangıcının söz konusu olduğunu söyledi.

Nükleer santralin Rosatom’a ait olacağını kaydeden Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, "Bir taraftan santralin güvenli bir şekilde devreye alınmasını temin ederken, diğer taraftan da buraya ticari açıdan etkin biçimde elektrik enerjisi sağlayacağız. Yeni istihdam alanları yaratacak bu proje, Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin ekonomik garantörü olacak." dedi

Temel atma töreninde düzenlenen basın toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Fatih Dönmez, Akkuyu’nun inşası için nihai lisansın Mart ayında verileceğini belirtti. Birinci reaktörün inşası için yoğun bir çaba sarf ettiklerini de kaydeden Dönmez, Rusya ile işbirliğini artırmaya çalışacaklarını ve 2023 yılında ilk reaktörü devreye almayı umduklarını ifade etti.

"2023 iddialı bir hedef"

Rosatom’un Başkanı Lihaçev geçtiğimiz ay Soçi’de yaptığı açıklamada Akkuyu NGS’nin 2023 yılına yetişmesinin iddialı bir hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmanın yolunun Türkiye ile Rusya arasında iyi koordinasyondan geçtiğini söylemişti.

Gözler bu ay Danıştay’dan çıkacak kararda

Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer güç santraliyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB)’nin itirazı üzerine Danıştay’da açılan davanın ilk duruşması 22 Kasım’da Ankara’da görülmüştü. Danıştay 14’üncü Dairesi’de görülen duruşmasında savcı, davacıların Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ‘olumlu’ kararının iptali isteminin reddedilmesi yönünde mütalaa vermişti. Hem davacı kurum ve yurttaşlar hem de davacı müdafileri, heyete projenin detaylarını ve taşıdığı bilinmezlikleri aktararak, siyasal irade baskısını görmezden gelerek karar verme çağrısında bulunmuştu. Mahkeme başkanı ise ÇED raporunda da ele alınan kamu yararı ve enerji güvenliği ile ekonomisi gibi konulardaki değerlendirmelerin ise yargılama konusu olmadığını ileri sürmüştü. Akkuyu NGS’nin Danıştay’daki 13 ayrı iptal davasında, savcı iptal taleplerinin reddini istedi, kararın Danıştay 14’üncü Dairesi tarafından bu ay açıklanması bekleniyor.

Avukatlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ÇED davasından bir gün önce nükleer santralin kurulmasının engellenemeyeceğini açıkça yayın organlarından duyurmasının, Bilirkişi İncelemelerinin nihai sonuç raporundaki yanlı kararla örtüştüğünün altını çizerek ÇED iptaline ilişkin dava sürecinin hukuka aykırı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekmişlerdi.

TAEK: “Bu, santralin temelinin atıldığı anlamına gelmiyor”

Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre yüzde 49 hissesi Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumuna ait Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin önümüzdeki yıl değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan bir yatırım yapması planlanıyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ülkedeki ilk nükleer santral olacak 20 milyar dolar yatırım maliyetli Akkuyu NGS için ‘sınırlı çalışma izni’ni geçen ekim ayında vermişti. Lihaçev ise gelecek yılın ilk çeyreğinde tüm lisansları almayı umut ettiklerini ifade edip “Böylelikle ilk reaktörün beton çalışmalarına başlayabiliriz” demişti.

TAEK’ten ‘beton dökme’ çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “(Akkuyu Nükleer A.Ş.) Şirket, bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Beton dökme töreni, bu kapsamda yapılacak. Bu, santralin temelinin atıldığı anlamına gelmiyor. Santralın kurulacağı alanda yapılacak bir işlem” denmişti.

Temel atma 2018’in ikinci yarısında planlıyor

Rosatom ile Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumuna ait Akkuyu Nükleer A.Ş. henüz tüm inşaat lisanlarını alabilmiş değil. Daha önce basına bilgi veren kaynaklar, ‘Ön Güvenlik Analiz Raporu’nun değerlendirildiğini açıklamıştı.

İnşaat lisansının 2018 yılının ilk yarısında verilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti. Aynı kaynaklar, ulusal ve uluslararası teknik, idari ve güvenlik koşullarının sağlanmasının ardından 2018’in ikinci yarısında santralın temelinin atılabileceği belirtmişti.

Santralin deniz yapılarının temel atma töreni, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız‘ın katılımıyla 14 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Santralin 1.200 megavatlık ilk ünitesinin 2023 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Sahadan görüntüler:

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