Okan Üniversitesi Puşkin Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi oldu

Türkiye'deki ilk Rusça Mütercim Tercümanlık Programı’nı açan Okan Üniversitesi, Moskova'da Puşkin Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi oldu. Tuzla Kampüsünde imzalanan temsilcilik anlaşması ile üniversite, Rus dili seviye sınavının Türkiye’deki düzenleme merkezi olacak. Ayrıca Enstitü’nün Uzaktan Eğitim programları da faaliyete başlayacak.

Ypılan anlaşma ile, 1966 yılından bu yana dünyadaki en büyük ve önemli Rus Dili Eğitim Üniversitesi olan Puşkin Enstitüsü'nün tüm eğitim programlarının Türkiye'deki yürütücüsü Okan Üniversiyesi olacak. Üniversite ayrıca uluslararası geçerliliği olan TORFL’nin (Rus dili seviye sınavı) Türkiye’deki düzenleme merkezi unvanını alırken Uzaktan Eğitim programlarını da uygulama yetkisine sahip olacak.

İmza töreninde konuşan Puşkin Enstitüsü Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Viktorya Kosteva "Enstitümüz yabancılar için Rusça konusunda uzman yetiştiren, tüm dünya ülkelerinden Rus dili uzmanlarının eğitim aldıkları, yüksek lisans, doktora programlarına katıldıkları, metodoloji konusunda seminerler düzenleyen çok önemli bir eğitim merkezi. Toplam 191 ülkede 500 bin Rus dili uzmanı yetiştirdik. Aynı zamanda farklı ülkelerde Rusça öğrenen üniversite öğrencilerine eğitim pekiştirme programları uygulayan bir kurumuz. Okan Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol 2016-2020 yılları arasında Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen program çerçevesinde hayata geçiriliyor” dedi.

Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut ise “2004 yılında Türkiye’deki ilk Rusça Mütercim Tercümanlık Programı’nı açtığımızda Puşkin Enstitüsü ile ilişki geliştirmeye başlamıştık. Bugün bu bölümde 100’e yakın öğrencimiz, yüzlerce de mezunumuz var. İmzaladığımız protokol kapsamında üniversitemiz Puşkin Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi oluyor. Rusça öğrenimini Tuzla ve Beyoğlu kampüslerimizde vereceğiz. Ayrıca TORFL’in sınav merkezi olacağız. Rusya ile ilişkilerimiz tekrar yükselişteyken böyle bir işbirliğini hayata geçirmek bizi gururlandırıyor” dedi.

İmza töreninin ardından Okan Koleji öğrencileri ve Rusça Mütercim Tercümanlık Programı öğrencileri Rusça şarkılar söyledi. Tören, Türkiye’deki ilk ve tek Puşkin Anıtı’nı barından Tuzla Kampüsümüzde anıta çiçek koyulması ile sona erdi.

Üniversitemiz, Puşkin Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi oldu from Okan Üniversitesi on Vimeo.