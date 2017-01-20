Türk vatandaşları için Rusya'da burslu eğitim fırsatı başladı

Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de ikamet eden Rus vatandaşlarına, Rusya’nın önde gelen üniversitelerde burslu eğitim alma fırsatı başladı. Bu yıl veya geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den mezun olan lise, üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, eğitimlerine ücretsiz olarak Rusya'da devam edebilecek.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı "Rossotrudniçestvo" tarafından verilen burslar aracılığıyla; Rusça öğretmenleri ve öğrencileri kısa ve uzun dönem staj, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında herhangi bir bölümde ücretiz eğitim alma ve aylık burs imkanı kazanacak.

Siz de Rusya'da bulunan en prestijli üniversitelerde ücretsiz eğitim almak istiyorsanız, 10 Şubat 2017 tarihine kadar "russia.study" adresine kayıt olun ve orada bulunan elektronik anketi doldurun. Detaylı bilgiler aşağıda;

Kimler katılabilir?

1 - 2016 yılından önce eğitimi tamamlayan veya 2017 yılında mezun olacakların yanı sıra eğitimlerine devam etmek isteyen yüksek okul ve lise mezunları.

2 - Lisans diploması sahipleri veya 2017 yılında lisans diploması alacak olanların yanı sıra eğitime Yüksek Lisans programında devam etmek isteyenler.

3 - Yüksek Lisans diploması sahipleri veya 2017 yılında Yüksek Lisans diploması alacak olanların yanı sıra eğitime Doktora programında devam etmek isteyenler.

4 - Bir veya iki eğitim dönemi içeresinde staj yapmak isteyen Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri.

5 - Ek mesleki eğitim almak ve mesleki gelişim yapmak isteyen Rus dili öğretmenleri.

Eğitim nerede alınır?

Rusça öğretmenler ve öğrenciler için kısa ve uzun vadeli staj, Lisans, Yüksek lisans, Doktora proglamlarında herhangi bir bölümde önde gelen Rusya üniversitelerinde eğitim alma imkanı sağlanmaktadır.

Katılımcıların mülakatını kimler yapar?

Adayların mülakatı iki aşamada gerçekleştirecektir. Mülakatın Birinci aşaması Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır. İkinci aşaması ise «online mülakat» ise Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Rusya üniversiteleri tarafından yapılacaktır.

Seçim kriterleri

Akademik performans; bölgesel, ulusal ve uluslararası olimpiyatlara ve yarışmalara katılım; kamu ve sosyal aktiflik; geniş bakış açısı; prezantabl olması adayların seçimi için ana kriterler arasındadır.

Katılım prosedürü

1 - 10 Şubat 2017 tarihine kadar http://russia.study/ web-sitesinde kayıt olmak ve orada bulunan elektronik anketi doldurmak gerekmektedir. Yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir:

А - Pasaportunuzun veya kimliğinizin fotokopisi;

B - Not durum belgesinin transkripti: Lise öğrencileri için – 9-12 sınıfları boyunca, Üniversite öğrencileri için – tüm eğitim yılları boyunca. Üniversite mezunlar için – diploma fotokopisi ve transkripti.

Tüm evraklar sadece taranmış PDF formatında kabul edilmektedir!

2 - 10 Şubat 2017 tarihinden sonra kayıtlı adayların ve belgelerinin kontrolü yapılacaktır. Elektronik ankette hata yapan adaylar bildirilecektir.

3 - Şubat ayının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığında adaylar ile Mülakat günü yapılacaktır. Kesin tarih, saat ve yer web-sitesinde http://russia.study/ kayıt sırasında adaylar tarafından belirtilen e-posta ile bildirilecektir.

Mülakata katılma imkanınız yok ise “Ben neden Rusya’da okumak istiyorum?” konulu kompozisyonu http://russia.study/ web-sitesinde Kişisel sayfanıza yüklemeniz gerekmektedir (Türk veya Rus dilinde, en fazla 1 sayfa A4 PDF formatında).

Öncelik mülakata katılan adayalara verilecektir!

Rus dili öretmenlerine mülakata katılmak ve kompozisyon yazmak gerekmemektedir.

4 - Seçilen adayların 14 Mart 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen taranmiş belgeleri http://russia.study/ web-sitesinde Kişisel sayfasına yüklemeleri gerekmektedir:

А - Pasaport.

Pasaportun geçerliliği Ağustos 2017’den en az 18 ay olmalıdır!

B - Not Dökümü (Transkripti) veya üniversite diploması.

Dosyalama sırasında diplomanız henüz tanzim edilmemiş ise, alınmasından sonra Rusça’ya çevirilmiş, noter tasdikli ve apostil kaşeli olması gerekmektedir!

C - Yurtdışında eğitim almak kontrendikasyonların olmadığını gösteren Sağlık raporu.

D - HIV ve AİDS virüsü taşımadığını gösteren Sağlık raporu.

A,B,C ve D paragraflarda belirtilen tüm belgeleri Rusçaya çevrilmiş ve noter tasdikli olmalıdır.

Rusçaya çevrilmiş ve noter tasdikli taranmış belgeleri de kişisel sayfaya yüklenmeleri gerekmektedir.

E - Doktora programına adaylar Rusça veya İngilizce diline olası araştırma konuları ile ilgili araştırma makalesi hazırlamakta yükümlüdürler.

Sadece taranmış PDF formatında belgeler kabul edilmektedir!

4 - Seçilen adayların elektronik dosyaları Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği tarafından Rusya üniversiteler ile birlikte son kararı verecek olan Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığına gönderilecektir. Karar genellikle Haziran ayına kadar verilmektedir.

5 - Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı kararını verdikten sonra, seçilen adaylara elektronik mail olarak öğrenci vizesi için bir davetiye gönderilecektir.

6 - Seçilen adaylar Rusya Federasyonu konsolosluklarından birinde (Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da, Trabzon’da bulunmaktadır) öğrenci vizesi başvuru yapması ve üniversiteler tarafından belirtilen tarihte Rusya’ya gelişlerini planlanması gerekmektedir.

Mali şartlar

Burs kapsamında aşağıdaki harcamalar karşılanmaktadır:

1 - Eğitim programı boyunca ücretsiz eğitim. Seçilmiş adaylar Rusça bilmiyor ise bir yıl boyunca ücretsiz hazırlık bölümünde Rusça eğitimi almaya hak kazanacaktır.

2 - En az 1.400 ruble tutarında aylık burs. Ayrıca her üniversitede yüksek akademik performans için artan burs imkanı bulunmaktadır.

3 - Yurtta ücretli yer verilecektir. Ücretler her üniversiteye göre değişmektedir.

Ulaşım giderleri, vize onayı, sağlık sigortası gibi geri kalan diğer harcamalar aday tarafından karşılanacaktır!

İletişim:

Detaylı bilgi almak için Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçebilirsiniz.

Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi:

Adres: Ebu Ziya Tevfik Sokak, 11/7, Çankaya Mh., Ankara, Türkiye, 06680.

Telefon\ Faks +90 312 442 02 18

Web-sitesi: tur.rs.gov.ru

E-mail: turkey@rs.gov.ru