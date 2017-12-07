Putin: Boykot yok, sporcularımız bireysel olarak olimpiyatlara katılabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men edilmesine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Sporcuların kolektif olarak cezalandırılmasını doğru bulmadığını belirten Putin, boykot olmayacağını ve dileyen sporcuların Güney Kore'de düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda bireysel olarak katılabileceklerini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, doping skandalları nedeniyle dün Rusya’yı 2018 Kış Olimpiyatları’ndan men ettiğini, doping testi temiz çıkan atletlerin yarışlara bağımsız olarak katılabileceğini duyurmuştu. Putin, suçlamaların çoğunun kanıtlarının olmadığını savunuyor.

Putin konuyla alakalı şunları söyledi: "Hiçbir boykot ilan etmeyeceğiz. Eğer bir sporcumuz kişisel olarak bir müsabakaya katılmak istiyorsa, bunu kesinlikle engellemeyeceğiz. Onlar (sporcular) kariyerleri boyunca bu müsabakalara hazırlanıyorlar. Bu onlar için çok önemli. Bu nedenle, bu düşüncelerden yola çıkarak, elbette kimseye bir şey yasaklamayacağız. Fakat sonuçta, sporcular bu kararı kendileri vermek zorunda, bir takımda veya birayesel, kim nasıl katılacaksa.

Putin ayrıca, Rusya'nın men edilmesiyle ilgili nihai kararın 12 Aralık'ta Moskova'da yapılacak olan Olimpiyat Meclisi tarafından alınması gerektiğini belirtti.

HABERRUS