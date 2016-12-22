Karlov suikastini incelemek için Rusya’dan heyet geliyor

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Rusya'dan bir heyet, suikasti incelemek ve Karlov’un otopsi işlemlerine katılmak üzere SAlı günü Türkiye’ye geliyor.

Büyükelçi’ye yapılan suikastin ardından Moskova, Türkiye’den cinayeti birlikte soruşturma talebinde bulundu.

Moskova’nın talebine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla aldırma talebinde bulundular. Bir soruşturmayla ilgili bir operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar. Bizler tüm bunların müşterek olarak yapılmasında bizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik.” şeklinde konuşmuştu.

Suikastten sonra hem Rusya Devlet Balkanı Vladimir Putin hem de Erdoğan, saldırıyı ‘terör’ ve ’provokasyon’ olarak tanımlamıştı.