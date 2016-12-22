Karlov’a yapılan suikasti kınayan Gülen emniyetteki görevden almalar sonucu oluşan güvenlik zaafiyetine işaret etti

Fethullah Gülen, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin kendisiyle bir bağlantısı olmadığını söyledi. Gülen suikasti kınayarak hiçbir terör saldırısının meşrulaştırılamayacağını açıkladı.

Karlov suikastinin kendisi ve takipçileriyle ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Gülen, Reuters’a sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Kötü güvenlik önlemlerini örtbas etme amaçlı gülünç bir çaba.” yorumunda bulundu.

AFP’ye yaptığı açıklamada ise terör saldırısını kınayan Gülen, suikastin aydınlatılması ve benzer olayların yaşanmaması için Türk hükümetinin gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Gülen’in AFP’de yayınlanan açıklaması şu şekilde:

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara'daki bir sanat galerisinde konuştuğu sırada trajik bir suikaste uğradığını öğrendim ve şok oldum. Büyükelçi için derinden üzüldüm. En güçlü ifadelerle bu iğrenç terör eylemi kınıyorum.

Failleri ve amaçları ne olursa olsun, hiçbir terör eylemi meşru gösterilemez. Türk halkı ve dünyanın beklentisi, hükümetin bu olayın araştırması, faile yardım edenlerin belirlemesi ve gelecekte benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri almasıdır.

Büyükelçi Karlov'un ailesine ve Rus halkına bu trajik kayıpları için başsağlığı diliyorum. Allah'dan, terörizmin köklerini kurutmasını ve dünyayı barış ve huzurlu günlere götürmesini niyaz ediyorum.

Gerek ülke içinde gerek dışında birçok uzmanın, Türkiye’de 2014 yılından beri uygulanan siyasi cadı avı neticesinde ilgisiz görevlere sürülmesi, görevden uzaklaştırması ve hapsedilmesi neticesi oluşan güvenlik zaafiyetine defaatle işaret ettik.

Bir milleti temsil eden elçiye arkadan yapılan bu menfur saldırı on binlerce masum insanın hayatını kaybettiği ve milyonların mülteci durumuna düştüğü Suriye yangınına körükle gitmek hükmündedir.

Umuyorum ki Rus ve Türk hükümetleri ve uluslararası camia bu menfur saldırıyı bir fırsata dönüştürür ve Suriye krizinin en kısa zamanda barışçı bir şekilde çözülebilmesi için çabalarını hızlandırırlar.