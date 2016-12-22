Lavrov ve Şoygu'dan terörizmle mücadele vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katillerinin terörizmle mücadeleye engel olamayacaklarını söyledi.

İranlı meslektaşı Muhammed Cavid Zarif ile yaptığı görüşmede konuşan Lavrov, “Bu terör eylemini gerçekleştirenler eğer bizim bugünkü görüşmemiz de dahil olmak üzere terörizmle mücadeleyi baltalama amacı güdüyorsa bunu başaramadılar ve asla başaramayacaklar.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Moskova’da bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise suikastin uluslararası terörle mücadeleyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Şoygu yaptığı açıklamada, “Bu tür eylemlerin neyle bağlantılı olduğunu anlıyoruz, bizim yürüttüğümüz uluslararası terörle mücadele çalışmalarıyla bağlantılı. Şunu hemen belirteyim, biz bu mücadeleyi durdurmayacağız ve doğal olarak mücadeleye devam edeceğiz. Ve göstereceğimiz ortak çabalarla sonuca varacağımızdan eminim.”

Türkiye, Rusya ve İran Suriye’de çözümün garantörü olmaya hazır

Şoygu, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de çözümün garantörlüğünü yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Şoygu, “Uzmanlar, Suriye krizinin çözümüne yönelik ivedi adımların atılmasını öngören Moskova deklarasyonunun metni üzerinde çalışıyor. Rusya, Türkiye ve İran çözümün garantörü olmaya hazır.” ifadelerini kullandı.