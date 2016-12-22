Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Karlov adı verilecek

Ankara’da Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ismi verilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov'un ismini vereceğiz, adını hem Ankara'da hem kalbimizde yaşatacağız.” dedi.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla gerçekleşen Moskova’daki Suriye zirvesinde konuşan Çavuşoğlu, “Sizin büyükelçiniz, bizim de dostumuz Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı lanetliyorum. Saldırının hedefi ilişkilerimize zarar vermektir.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca saldırının arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkartmak zorunda olduklarını ve bunu birlikte başaracaklarını ifade etti.