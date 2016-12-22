Putin, suikast günü öldürülen başka bir Rus büyükelçinin oyununa gitmeye hazırlanıyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürüldüğü gün, 1829 yılında suikaste uğrayan bir başka Rus Büyükelçisi Aleksandr Griboyedov’un yazdığı tiyatro oyununa gitmeyi planladığı öğrenildi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in suikast günü Moskova’da açılışı yapılacak olan Malıy Tiyatrosu’na gitmeyi planladığını söyledi. Tiyatronun açılış oyununda 1829 yılında Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği görevine atanan Aleksandr Griboyedov’un yazdığı ‘Akıldan Bela’ adlı komedi gösterildi.

Andrey Karlov’a suikast haberinin ardınadan Putin, programını iptal ederek durumu değerlendirmek üzere bir toplantı yaptı.

Oyun yazarı, besteci, şair ve diplomat olan Griboyedov, 1829 yılında Rusya’nın Tahran Büyükelçisi olarak atandı. Bu görevde iken Rusya'nın Türkmençay Antlaşması ile İran'a ait Kafkasya topraklarını eline geçirmesini protesto eden halk kitlesinin Rusya elçilik binasını eline geçirmesiyle bu ayaklanmacılar tarafından öldürüldü.