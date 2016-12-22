Putin’den Büyükelçi Karlov’a ‘Kahraman’ unvanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a ’Rusya Kahramanı’ unvanı verdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Türkiye’deki görevinde gösterdiği metanet ve cesaret ve Rusya’nın dış politikasına sunduğu katkılardan dolayı” Rusya Kahramanı unvanına layık görüldüğü belirtildi.

Putin’in bugün Karlov’un cenaze törenine katılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı bugünkü cenaze töreninden dolayı düzenli olarak yaptığı yıl sonu basın toplantısını erteleme kararı almıştı.