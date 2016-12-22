SONDAKİKA: Karlov suikastını El Nusra üstlendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a önceki gün düzenlenen suikastı Fetih el şam Cephesi, eski adıyla El Nusra silahlı terör örgütü üstlendi.

Fetih el Şam Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikastı internette paylaştıkları bir mektup ile üstlendi. Mektupta 'Halep'in intikamı' yazdığı ve Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın da örgüt üyesi (El Nusra) olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u katıldığı bir sergi açılışında vurarak öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, ateş açtıktan sonra tekbir getirdi ve "Halep'i, Suriye'yi unutmayın" diye bağırdı. Altıntaş ayrıca El Nusra örgütünün marşının giriş kısmı Arapça olarak söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan El Nusra terör örgütü hakkında şunları söylemişti: