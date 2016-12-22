Büyükelçi Karlov 3 yıl önce Türk-Rus Kültür Merkezi’ni ziyaret edip, Haberrus'a konuşmuştu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, görev yaptığı Ankara'da bir sergiyi ziyareti sırasında düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. 12 Temmuz 2013'te Ankara büyükelçiliği görevine atanan Karlov, bir ay sonra, Ağustos 2013'te, Moskova’da faaliyet gösteren Türk-Rus Kültür Merkezi’ni ziyaret etmiş, ardından Haberrus.com'a mülakat vermişti. Türk-Rus Kültür Merkezi’ne, iki ülke arasında kültürel ilişkilerin gelişimine sağladığı katkı nedeni ile teşekkür eden Karlov, Türk çayını çok sevdiğini, eşinin de şimdiden Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti.

Andrey Karlov'un 12 Ağustos 2013 tarihinde Moskova'da Türk-Rus Kültür Merkezi'nde Haberrus.com'a verdiği röportajın tamamı:

Türk basınından ilk kez Haberrus’a özel açıklamada bulunan Karlov, Rusya’dan Türkiye’ye 3,6 milyon Rus turist gittiğini, benzer bir ivmeyi de Türkiye tarafından beklediklerini söyledi. Karlov’un en büyük hedefi iki ülke arasında 34 milyar dolar olan toplam ticaret hacmini 3 kat artırarak 100 milyar dolara ulaştırmak. Rusya’nın ilk kültür merkezi ise Ankara’da yıl sonuna kadar açılacak ve İstanbul’da şubesi olacak. Hedef ise Türklere Rus kültürünü tanıtmak.

Ankara görevi gururlandırdı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilmesinin ardından kendisine duyulan güven dolayısı ile gururlandığını ifade eden Karlov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Temmuz’da görevlendirme ile ilgili mektubu imzaladı. Bu kararın bana duyulan yüksek güvenin bir göstergesi olarak düşünüyorum.” dedi.

Türkiye’nin Rusya’nın önemli partnerlerinden biri olduğunu ve iki ülke arasında ilişkilerin aktif bir şekilde ilerlediğini kaydeden Karlov, “Rusya-Türkiye ilişkileri ekonomi, siyaset, turizm ve kültür gibi bir çok alanda gelişiyor. Birkaç gün önce de Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu temponun korunması ve hızlandırılmasını hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Rusya’nın önemli bir ortağı

Rusya ve Türkiye arasında toplam ticaret hacminin en az 3 kat artırılarak 100 milyar dolara ulaştırılması gibi bir hedefleri olduğunu vurgulayan Rus Büyükelçi, “Ticari ve ekonomik ilişkiler kendiliğinden gelişmiyor. Bildiğiniz üzere ticaret hacmimizi 34 milyardan 100 milyar dolara ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için bölgesel işbirliklerini geliştirmemiz lazım. Ben özellikle görevim boyunca bu konuda yapılacak çalışmalarda yoğunlaşmak istiyorum. Son iki haftadır yöneticilerle ve bölge temsilcileriyle görüşmelerim oldu. Hepsi de Türkiye ile ticari, ekonomik ve yatırım işbirliği ile ilgilendiklerini söylediler. Bizim görevimiz; bu tür bağlantıları kurarak bölgelerimize yardımda bulunmak.

Türkiye, Rusya’nın önemli bir siyasi ortağı. Türkiye, Rusların ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sırada. Geçen yıl Türkiye’yi 3,6 milyon Rusya vatandaşı ziyaret etti. Maalesef Rusya’ya gelen Türk vatandaşlarının sayısı çok az. Rusya’nın Türkiye’den daha az güzelliklere sahip bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle Türk vatandaşların Rusya’yı daha sık ziyaret etmelerinden memnun oluruz. Rusya doğudan batıya, güneyden kuzeye dünyanın en büyük ülkesi. Her türlü seçime uygun gezip görmeye değer yerlerin olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz komşu ülkelerin kültürleriyle de memnuniyetle tanışır. Rus sanatçıların Türkiye’de büyük ilgi gördüğünü, aynı şekilde Türkiye’nin kültür temsilcilerinin de Rusya’da aynı derecede ilgi gördüğünü biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye arasında büyük planların gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Karlov, kendisinden önce görev yapan eski Büyükelçi Vladimir İvanovski’nin Rusya’yı çok güzel temsil ettiğini, kendisinin de bu geleneği sürdüreceğini söyledi.

Türkiye’nin gerçek dostu olacak

Ailesi ile birlikte Ankara’ya giderek göreve başlayacağı günün kendisini heyecanlandırdığını belirten Karlov, “Görevde bulunduğun yeri sevmezsen işini sevmen de oldukça zor olur. Umarız Türkiye çok hoşumuza gider. Umarız Türk kültürü bize çok yakın gelir. Ülkenizin güzelliğini görmek isteriz. Kesinlikle tarihinizi öğreneceğiz. Ülkenizi gözlemleyerek biraz izlenim sahibi olacağız. Türkiye'nin gerçek dostu olacağımızı umut ediyorum.” dedi.

İstanbul’da önemli Rus sanatçıların katılımı ile büyük bir festival düzenlendiğini hatırlatan Karlov şu tespitlerde bulundu: “Kültürel bağlantılar hiçbir zaman çok olmaz, hep az olur. Ne kadar çok kültürel değişim olursa o kadar yeni bir şeyler görmek istenir. Türkiye kültürünün güzel ve ilginç olduğunu biliyorum, ama şunu da söylemek isterim ki Rus kültürü de yüzlerce yıllık bir tarihe sahip. En önemlisi de Rus kültürü oldukça çeşitli. Rusya’nın Avrupa kısmının kültürü var, Rusya’nın orta kısmının kültürü var. Farklılıklara bakacak olursak önemli olan Türkiye’ye sadece Moskova ve St. Petersburg’dan değil, Kazan, Novosibirsk, uzak doğu bölgesinden ve Sibirya’dan sanatçılar geldiği zaman Tük vatandaşları Rusya'yı ve kültürünü tam anlayabilecek.”

Mersin Akkuyu nükleer santralin Rusya’nın en büyük yatırımlarından biri olduğunu ve projenin programa uygun şekilde devam edeceğini kaydeden Karlov, Türkiye’nin doğalgaz alımında ilk sıraya geçmesinin kendilerini memnun edeceğini vurguladı. Başbakan Erdoğan’ın G20 zirvesi için St. Petersburg’a geleceğini ve Sonbaharda da iki ülke arasında ortak bakanlar kurulu gibi çalışan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının Rusya’da yapılacağını hatırlatan Rus Büyükelçi, Suriye konusunda da her ülkenin kendine özgü duruşunun olmasının normal olduğunu, iki ülke arasında diyalog sürecinin geliştirilmesinin Suriye sorununun çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

Türk Rus Kültür Merkezi Başkanı Mihail Meyer, Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Güçtekin, iş adamları ve diğer katılımcıların eşlik ettiği ziyarette Rus Büyükelçi’ye Türkçe dil bilgisi kitabı ve semaver hediye edildi.