Karanlık suikastta cevap bekleyen sorular - Analiz

Arap medyasına ve Rus haber ajansı Sputnik’e göre Ankara’daki Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un suikastını Suriye merkezli terör örgütü El Nusra üstlendi. Bu üstlenmenin yankıları sürerken akşam saatlerinde Rusya merkezli RBK ajansı, El Nusra’nın sözkonusu üstlenmeyi reddettiğini duyurdu. Bir polis memurunun böyle bir cinayeti işlemesinin uluslararası yankıları sürerken Erdoğan ve AK Parti hükümeti iç kamuoyuna 'cinayeti işleyen polis fetöcü' mesajı vermeye çalışıyor. Ancak terör eylemini gerçekleştiren Mert Altıntaş’la ilgili çok sayıda cevapsız soru var. Rusya, Türkiye’deki soruşturma yöntemlerine pek güvenmemiş olacak ki, Altıntaş’ın cep telefonunun bile Rusya’da incelenmesini talep etti. İç kamuoyunu propaganda makinesiyle teskin etmek mümkün ancak başta Rusya, uluslararası makamlar soruşturma aşamasında sorulacak soruların cevaplarını bekliyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1- Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş, Büyükelçi Karlov’un programa, iki saat önce kesinleşen, katılacağı bilgisini/istihbaratını nasıl aldı? Yine Altıntaş’ın 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Bir Çevik Kuvvet Polisi böyle bir bilgiye ulaşabilir mi? Rus Büyükelçi’nin korumalarını pek kullanmadığı medyaya yansımıştı. O programda da korumasız olacağını nereden biliyordu?

2- Suikastçı El Nusra üyesi/sempatizanı veya diğer cihatçı yapılarla doğrudan ilişki içinde midir? Türkiye’nin 1.5 yıldır özel harekat polislerinin içinde yer alan ve duvar yazılarıyla kendilerini ‘Allah’ın aslanı’ anlamında ‘Esedullah Timi’ olarak tanıtan bu yapıyla da bağı var mıdır? Büyükelçiyi katleden polisin bu tim ve benzeri guruplarla ilişkisi var mıdır?

3- Katil polis, Karlov’u vurduktan sonra El Nusra’nın marşlarında yer alan “allahuekber, nahnülleziyne bayehu muhammeden alal cihadi mea gayri neddahatan, allahuekber” şeklinde Arapça slogan attı. El Nusra ve El Kaide’nin cihat marşı (neşid) olarak bilinen bu ve benzeri sözlerle mesaj vermek istediği açıkça ortada olan saldırgan organize bir cihatçı grupla mı hareket etti? Kamuoyu iki gündür ‘fetö’ yalanı ile oyalanırken, suikastçıya yardım eden grupların kaçması ya da delil karartması mı sağlandı?

4- Yeni çıkan görüntülere göre, suikastçı soğuk kanlı bir şekilde, mekan-alan güvenliği alacak şekilde elçiyi en iyi vuracağı ve kendini koruyacağı en güvenli açıya geçiyor. 11 el ateş eden saldırganın atışları 9 kez elçiye isabet etmiş. Atış hızı, atış istikrarı ve isabeti, suikastçının temel polis eğitimi dışında deneyimleri olabileceğini gösteriyor. Saldırganın polislik dışında aldığı eğitim ve ilişkileri araştırılıyor mu?

5- Öldürücü vuruş yaptığını bildiği halde, saldırgan, “Halep’i unutmayın, Suriye’yi unutmayın. Beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız” mesajını vererek büyükelçiye kinle ateş etmesinde Halep motivasyonu ve bunun kaynakları araştırılıyor mu?

6- Polisin bu kini, bir haftadır Halep’te yaşananlara protesto zeminini oluşturulmasıyla ilişkili miydi? Saldırgan, hiçbir suikastçının yapmadığı şekilde 3-4 kez büyükelçinin arkasında poz veriyor. Bu kadar rahat hareket etmesi içerden bilgi aldığını göstermiyor mu?

7- OHAL kapsamında bu tip etkinliklerin 10 gün önceden valilik/kaymakamlıklara sonrasında emniyete bildirme zorunluluğu var. Burada bildirim yapıldı mı? Yapıldıysa Büyükelçi ve diplomatların yoğun katılımının olduğu bir program için, üstelik burası çeşitli elçiliklerin ve devlet kurumlarının olduğu bir muhit, neden yeterli güvenlik tedbiri alınmadı?

8- Koruma için görevlendirme olduysa, görevli polis memurları kimlerdi? Bu görevlendirme listesinde saldırgan Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş var mıydı? Görevli memurlar Altıntaş’ın suikastı işlemesine zemin hazırladı mı?

9- İHA’nın saldırganı bina dışından çektiği görüntülerde olay yerinde vazifeli olduğu anlaşılan trafik polisi ile arkadaşı arasında geçen diyalogda ‘orda bak’ sözlerine polis, ‘o polis o polis’ diyor. Resmi üniformalı olmamasına ve takım elbiseli olmasına rağmen saldırganı dışarıdaki polisler de tanıyor. Bu Altıntaş’ın bölgede daha önce de görevlendirildiğini akıllara getirmiyor mu?

10- Altıntaş’ın rapor alarak işe gitmediği belirlendi. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin hemen bitişiğinde bulunan bir otele yerleştiği, burada suikast planı yaptığı iddia edildi. Bir polisin otel odası kiralaması dikkat çekmedi mi?

11- Tıraş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geçtiği ortaya çıktı. Soğuk kanlı ve profesyonelce adım adım planlanan suikastın ardında Altıntaş ile sınırlı olmayan bir akıl olduğu açık, bu kişi ya da kişiler kim?

12- Olaydan hemen sonra başta havuz medyası ve AK Troller suikastçının ‘fetö’cü olduğunu hatta KPSS sınavında soruları çalmaktan şüpheli olduğu yalanını yazdı. Bu kadar hızlı dolaşıma sokulan bu bilgi doğruysa 12 bin polis görevden uzaklaştırılırken Mevlüt Mert Altıntaş niye hâlâ görevdeydi?

13- Suikastçı neden öldürüldü? Hem güvenlik uzmanları hem CHP lideri Kılıçdaroğlu bu soruyu ısrarla gündeme getirdi. Tek başına olduğu bilinen Mevlüt Mert Altıntaş, büyükelçiye 11 kurşun sıkmış. Kısıtlı mermisi kalmış. Buna rağmen onlarca polisin katıldığı bir operasyonda neden sağ yakalanmadı? Polis, bu tür operasyonlara yönelik eğitim almıyor mu?

14- Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği yazıldı. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir operasyonu dünyanın hangi ülkesinde bakanlar yönetir? Önce büyükelçiyi yaralı da olsa hastaneye götürmek, sonra saldırganın canlı bomba olduğu için vurulduğu ileri sürüldü. Kıyafeti ve cinayet öncesi ve sonrası görüntülerinde ceketli ve gömlekli olduğu görünüyor. Hangi delil/ipucu ile canlı bomba olduğuna karar verildi? Bu iddialardan hangisi doğru?

15- Saldırganı Hizmet Hareketi ile irtibatlandırmak için olayın ilk dakikalarından itibaren yalan ve karapropaganda başlatıldı. Çevik Polisi Altıntaş’ın Körfez Dershanesi’ne gittiği iddiasını bizzat annesi yalanladı. Turkish Minute yazarı Abdullah Bozkurt’un uyarıları bir kara propagandaya kurban edildi. Bozkurt’un uyarısı dikkate alınsa belki büyükelçi ve konsolosların güvenliği için daha sıkı neden tedbir alınmadı? Halep’te yaşananları protesto etmek üzere toplanan grupları İstanbul ve Ankara’da hangi sivil toplum ve siyasi partiler organize etti?

16- Saldırganın burs almasından, dayısının irtibatına kadar birçok bilgi medyaya servis edildi. Ankara’da bir avukat (ismi S.Ö. olarak açıklandı) ile birlikte kaldığı da söylendi. Bu avukat kimdir, hangi siyasi yapıyla irtibatlıdır?

17- Türkiye’de radikal cihatçı yapılara sızmış profesyonel bir yabancı servis elemanının suikastçıyı manipüle ederek bu operasyonu yapmaya yönlendirilmiş midir? Bu ihtimal de soruşturuluyor mu?

18- Reuters’a konuşan iki Türk güvenlik kaynağı, Rus büyükelçiyi öldüren silahlı kişinin polis memuru olduğunu ancak aktif görevde olmadığını söyledi. Gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altıntaş’ın hem aktif görevde olduğu, hem de iki kez Erdoğan’ı korumak üzere mitinglerde görevlendirildiği ortaya çıktı. Haber ajanslarına konuşarak ‘algı’ oluşturmaya çalışan ‘güvenlik kaynakları’ işin içinde mi?

19- Mert Altıntaş’ın göreve Diyarbakır’da geçici görevle başladığı, ancak kısa sürede Ankara’da, üstelik koruma memurluğu gibi prestijli bir yerde görevlendirilmesi, hangi referanslarla sağlanmıştır? Arkasında bir siyasî olabilir mi?

Erman Yalaz, TR724.com