Kosaçev: Karlov suikasti Rus-Türk işbirliğini durdurmayacak

Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin Rus-Türk işbirliğini durduramayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında şu sıralar Karlov için cenaze töreni düzenleniyor.

Karlov’un cenaze töreninde konuşan Kosaçev, “Tam yetkili Büyükelçi Karlov’a ellerini kaldıranlar, onun canını alanlar kesinlikle, Türkiye de dahil olmak üzere Rusya’nın diğer ülkelerle olan işbirliğine zarar veremeyecekler.” dedi.