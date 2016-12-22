Putin açıkladı; Büyükelçi Karlov’un neden koruması yoktu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde suikaste uğrayan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un neden korumasız gezdiğini açıkladı.

Olay esnasında Karlov’un silahlı koruması olması gerektiği yorumlarına açıklık getiren Putin, büyükelçilerin güvenliğinin sadece elçiliğe ait bölgede sağlandığını söyledi.

Rusya Parlamentosu üyeleriyle buluşmasında konuşan Putin, “Elçiliğin silahlı korumalarının uymak zorunda olduğu ortak kurallar var, sadece elçiliğe ait bölgede çalışıyorlar ve buranın dışındaki yerlere silahla çıkmıyorlar. Sorun da tam burada. Bunun Türkiye ile ilgisi yok, bu durum birçok ülkede böyle.” şeklinde konuştu.

Putin ayrıca, bazı ülkelerde ‘gelişen olayların özelliğine göre’ Rus diplomatların başka bir mekanizmayla korunması konusunda anlaşma yapılabileceğini ifade etti.