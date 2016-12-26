Başbakan Yıldırım’dan Medvedev’e taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitri MEdvedev’e doğrudan bir mesaj göndererek bugün Karadeniz’e düşen Rus uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Suriye’deki Lazkiye Rus üssüne giden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Soçi’den havalandıktan 2 dakika sonra Karadeniz’e düşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı düşen uçaktaki 92 kişiden sağ kalanın olamayacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya gönderdiği taziye mesajında, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu Rusya’ya taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz'e düştüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere dost Rus halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz.