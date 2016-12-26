Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’i arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 92 kişinin ölümüyle sonuçlanan Karadeniz’deki uçak kazasıyla ilgili olarak Putin’e taziyelerini iletti.

Suriye’deki Lazkiye Rus üssüne giden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Soçi’den havalandıktan 2 dakika sonra Karadeniz’e düşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı düşen uçaktaki 92 kişiden kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Kremlin’den yapılan açıklamda iki liderin Suriye konusunda da görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Kremlin, çalışma ziyareti için Rusya’da bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in de Putin-Erdoğan görüşmesine katıldığını bildirdi.