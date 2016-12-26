Rusça bilmenin iş ararken faydası var mı?

Kariyer.net tarafından düzenlenen ve yaklaşık 85 bin kişinin yanıtladığı "İş hayatında yabancı dil" anketine göre işverenlerin % 46’sı "İşe alırken en önemli kriter yabancı dil" derken; çalışanların %38’i yabancı dil bilgilerinin iş hayatı için yetersiz olduğunu söylüyor. Türkiye'de iş arayanların ise yüzde 3'ü Rusça biliyor.

İş ilanlarını incelerken karşılaşılan "İyi derecede yabancı dil bilen" maddesi birçok adayın en çok zorlandığı kriterlerden biri. Aranan nitelikler kısmında bu kriteri gören adaylar, yabancı dil bilgilerini sorgulayarak, bu konuda yeterli olup olmadıklarını düşünmeye başlıyor. Türkiye’de iş arayanların ve işverenlerin en çok tercih ettiği online insan kaynakları platformu Kariyer.net’in çalışanlara, iş arayanlara ve işverenlere sorular sorarak gerçekleştirdiği ve yaklaşık 85 bin kişinin yanıtladığı "İş hayatında yabancı dil" anketinin sonuçları konuyla ilgili önemli rakamları ortaya koyuyor.

İşe girerken yabancı dil faktörü

Anket sonuçlarına göre; iş ilanlarını yayınlayan işverenlere yöneltilen, "Çalışanlarınızı işe alırken yabancı dil bilgilerini önemsiyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplara göre dil önemli, ancak çoğu zaman da birinci tercih nedeni değil. İşverenlerin yüzde 46’sı yabancı dil bilgisi için "Evet, en önemli kriterimiz" derken, bunu yüzde 41 oranıyla "Tercih nedeni olsa da birinci derecede önemli değil" cevabı takip ediyor. İşverenlerin sadece yüzde 13’ü "Hayır, bizim için önemli değil" yanıtını veriyor.

En çok bilinen ve en çok aranan dil İngilizce

Kariyer.net’te iş arayan adayların yabancı dil bilgileri incelendiğinde, yabancı dil bilen adayların yüzde 76’sının İngilizce seçeneğini tercih ettiği, yüzde 9’unun Almanca, yüzde 3’ünün Rusça, yüzde 3’ünün Fransızca, yüzde 3’ünün Arapça, yüzde 6’sının ise diğer dillerden birini bildiği görülüyor.

Adayların dil bilmesi istenen ilanlar incelendiğinde ise en çok aranan dil olarak yüzde 83 oranıyla yine İngilizce karşımıza çıkıyor. İngilizce’nin ardından ilanlarda en çok aranan diğer diller ise yüzde 10’la Almanca, yüzde 4’le Rusça, yüzde 2’yle Arapça ve yüzde 1’le Fransızca oluyor.

Çalışanların yüzde 62’si yabancı dili aktif olarak kullanmıyor

Çalışanlara yöneltilen "İş hayatınızda aktif olarak yabancı dil kullanıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan çalışanların yüzde 38’i "Evet" derken geri kalan yüzde 62’lik kesim iş hayatlarında yabancı dili aktif olarak kullanmadıklarını söylüyor. Ayrıca "Yabancı dil bilginizin iş hayatınız için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan çalışanların da yüzde 62’si "Evet" derken yüzde 38’i "Hayır" cevabını veriyor.

En çok bilinmek istenen dil de yine İngilizce

Ankete katılanların yüzde 92’sine göre İngilizce en geçerli dilken; ankete katılanların yüzde 3’üne göre Arapça, yüzde 2’sine göre Rusça, yüzde 2’sine göre İspanyolca, yüzde 1’ine göre ise Almanca en geçerli dil. "İmkanınız olsa hangi yabancı dili öğrenmek istersiniz" sorusu yöneltilen aday ve çalışanların yüzde 35’i en geçerli dil olan "İngilizce"yi seçerken, ankete katılanların yüzde 24’ü İspanyolca, yüzde 17’si Almanca, yüzde 14’ü Rusça, yüzde 10’u da Arapça yanıtını veriyor.