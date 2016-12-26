Rusya'da 93 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz'e düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 tipi yolcu uçağı, Rusya'nın Soçi şehrinden Suriye'nin Lazkiye şehrine uçmak için havalandıktan 7 dakika sonra Karadeniz'e düştü. Uçakta 83 yolcu ve 8 uçuş ekibi bulunuyordu.

Arama ve kurtarma ekipleri olayın ilk dakikalarında uçağın dağlık alanlarda düşmüş olabileceğini öngörüyordu. Ancak daha sonra Soçi sahillerinden 5-6 kilometrelik açıklarda uçağa ait parçalar ve cesetler bulundu. Uçağa ait enkaz 1,5 kilometrelik alanda 50-100 metre derinliklerde bulunuyor.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konu ile ilgili yaptığı açıklamada uçakta 68 kişinin müzisyen sanatçı olduğunu ve Aleksandrov Korosu grubunda yer aldıklarını söyledi.

Uçakta NTV, Pervi Kanal ve Telekanal Zvezda'nın üçer kişilik çekim ekipleri de bulunuyordu.

Karadeniz'de uçağın düştüğü alanda dalgıçlar ve diğer teknik araçlar yardımıyla yoğun bir arama çalışması devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.