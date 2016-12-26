Rusya, uçağın neden düştüğünü araştırıyor

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 92 kişinin ölümüyle sonuçlanan Karadeniz’deki uçak kazasının ‘pilot hatası ya da teknik bir sorundan’ kaynaklandığı üzerinde durulduğunu açıkladı. Kalktıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolan uçağın acil durum sinyali göndermediği bildirilmişti.

Rus yetkililer 92 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın nedenini bulmak için geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor. Kazanın ‘pilot hatası ya da teknik bir sorundan’ kaynaklanma olasılığı üzerinde duruluyor. Uzmanlar da uçak kazasında ‘terör saldırısı’ ihtimalinin olmadığını ifade ediyor.

Soçi’den kalktıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düşen Rus askeri uçağının enkazına ve yolcuların cesetlerine ulaşmak için yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

27 gemi ve 3 binin üzerinde ama görevlisinin katıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar 11 kişinin cesedine ulaşıldı. Çalışmalarda ayrıca kıyıdan bir buçuk kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalar bulundu.

Suriye’deki Lazkiye Rus üssüne giden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Soçi’den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı düşen uçaktaki 92 kişiden sağ kalanın olamayacağını açıklamıştı. Uçakta Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci de bulunuyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak kazasından sonra 26 Aralık tarihinde bir günlük milli yas ilan etti.