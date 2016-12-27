Rusya’da gıda dışı alkol içeren ürünlerin satışı yasaklandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), gıda dışı alkol içeren ürünlerin perakende satışının 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Rusya’da geçen hafta ‘Boyarışnik’ adlı vücut losyonunu alkol niyetine içen 76 kişi etil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Rusya kamuoyunda alkol ürünleri satışıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Rusya’da insanların alkol fiyatlarını pahalı bulması nedeniyle yüksek oranda alkol içeren farklı kullanım amaçlı ürünleri içki niyetiyle tükettiği belirtiliyor.

Rusya hükümeti, etil alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için gıda ürünleri dışında yüzde 25 ve daha fazla oranda etil alkol içeren ürünlerin perakende satışını bir aylığına durdurulması yönünde karar aldı.

Rospotrebnadzor, parfüm ürünleri ve yüzey temizleyicilerinin yasak kapsamına girmediğini belirtti.