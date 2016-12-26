'Uçak döndükten sonra düştü, terör bulgusu henüz yok'

Rusya'nın Soçi şehri sahillerinden 5-6 kilometrelik açıklara düşen Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 tipi uçağın düşüş sebepleri araştırılmaya devam ediliyor. Radar verilerini analiz eden uzmanlar, uçağın kalktığı yöne doğru 180 derece dönüş gerçekleştirdiği ve ardından radardan kaybolduğunu açıkladı.

135 dalgıç, 35 bot ve 7 adet derin arama aparatıyla devam eden arama-kurtarma çalışmaları kaza anından bu yana bir dakika bile durmadı. Askeri görevliler kaza bölgesinde tarama çalışması yaparak hayatını kaybedenlerin bedenlerini ve eşyalarını topluyor. Operasyonların tamamında 3 bin 500 insan görev yapıyor. Uçağın düştüğü alanın derinliğinin 100 metreye kadar ulaşması ve denizin dalgalı olması arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Terör şüphesi henüz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada kazanın nedenleri arasında 'terör' şüphesini destekleyecek bir gelişmenin henüz görülmediğini söyledi. Şuanda tüm sebeplerin aynı oranda araştırıldığını hatırlatan Peskov, henüz belirgin birşey söylemek için erken olduğunu ifade etti.

Suriye’deki Lazkiye Rus üssüne giden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Soçi’den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı düşen uçaktaki 92 kişiden sağ kalanın olamayacağını açıklamıştı. Uçakta Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci bulunuyordu.