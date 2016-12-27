Hükümet tedirgin, Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili haberlere dair yayın yasağı talebi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.

Mahkemenin aldığı kararda, yazılı ve görsel medyada, olaya dahil olabileceği şüphesi bulunan kişilerin bir takım bilgilerinin yayımlandığı, bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Kararda, yayın yasağı talebinin, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, toprak bütünlüğünün korunmasıyla alakalı olduğuna işaret edilerek, soruşturma tamamlanıncaya kadar mağdur, tanık, şüpheli beyanlarını içerir her türlü haber ile Büyükelçi Karlov'un vurulma anı ve sonrasına dair görüntülerle, dosya kapsamında şüpheli olan şahıslara dair haber ve paylaşımların yasaklandığı bildirildi.

Büyükelçi Andrey Karlov, 19 Aralık akşamı Ankara’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmıştı. Soruşturma, Rusya’dan gelen bir heyetle koordineli biçimde yürütülüyor.