Ruslara göre 2016 yılının en önemli olayları

Romir Araştırma Şirketi yaptığı ankette Rusya vatandaşlarına yılın en önemli olayını sordu. Araştırmaya göre Ruslar için 2016 yılının en önemli olayı ülkede yaşanan ekonomik kriz oldu.

Ankete katılan her 4 Rusya vatandaşından biri, yılın en önemli olayı olarak 2014 yılından bu yana devam eden ekonomik krizi gösterdi. Rusların yüzde 17’si ise yüksek enflasyonu işaret etti.

Buna göre Rusya’daki zor ekonomik şartlar Rusların yüzde 42’si tarafından 2016 yılının en önemli olayı olarak belirlendi.

Romir’in anketine göre Rusya halkının yüzde 21’i Rus sporcuların doping kullandıkları gerekçesiyle Brezilya’da düzenlenen Rio 2016 Olimpiyatları’ndan ihraç edilmelerini yılın en önemli olduğunu ifade etti.

Her 5 Rusya vatandaşından biri ise yılın en önemli olayı olarak Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonlarını gösterdi.

Ankete göre yılın en önemli olayları arasında Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini de yer aldı. Rusların yüzde 4’ü ilişkilerin normalleşmeye başlamasını yılın en önemli olayı olarak gösterdi.