Karadeniz’e düşen Rus uçağının ikinci kara kutusu bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e düşen Rus uçağının ikinci kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı. Kara kutu uçağın düştüğü bölgede denizin dibinden çıkarıldı.

Bakanlık açıklamasına göre bulunan kara kutu inceleme için Moskova’ya gönderilecek.

Bulunun diğer kara kutunun ilk incelemelerden sonra uçağın düşüş nedenine dair bazı bilgiler içerdiği belirtildi.

İkinci kara kutunun da bulunmasıyla 92 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neyin sebep olduğunun belirlenmesi umut ediliyor.

Sadece 15 kişinin cesedi bulunabildi

Savunma Bakanlığı yürütülen arama çalışmaları sonucunda deniz dibinden şu ana kadar sadece 15 ceset ve 239 ceset parçasının bulunduğunu bildirdi.

Suriye’deki Lazkiye Rus üssüne giden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Soçi’den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı düşen uçaktaki 92 kişiden sağ kalanın olamayacağını açıklamıştı. Uçakta Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci de bulunuyordu.