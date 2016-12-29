Rusya: Uçakta saldırı yok, kaza nedeni kanatlar

Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Dairesi Başkanı Sergey Baynetov, Karadeniz’e düşen Rus askeri uçağına bir saldırı olmadığını ve uçakta herhangi bir patlama meydana gelmediğini söyledi. Baynetov, uçağın düşmesiyle ilgili nihai çıkarımların en erken 30 gün sonra yapılabileceğini söyledi.

Rus Interfax haber ajansına konuşan ve soruşturmayı yürüten bir yetkili, uçağın havalanmasını sağlayan flap olarak adlandırılan kanat panellerinin aynı anda hareket etmediğinin anlaşıldığını belirtti.

92 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Karadeniz’de arama çalışmaları sürüyor. Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, çalışmalar sırasında 19 kişinin cesedine ve 230 ceset parçasına ulaşıldığını, ayrıca uçağa ait 13'ü büyük olmak üzere 2 binden fazla parçanın bulunduğunu açıkladı.

Suriye’deki Lazkiye Rus üssüne giden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Soçi’den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz’e düşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı düşen uçaktaki 92 kişiden sağ kalanın olamayacağını açıklamıştı. Uçakta Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci de bulunuyordu.