Dağıstan, Türkiye'den gelen 290 ton narı geri gönderdi

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Derbent şehrindeki kontroller esnasında Türkiye'den geldiği tespit edilen 290 ton taze narın ülkeye girişi engellendi. Gürcistan ve Kazakistan üzerinden yük treniyle Dağıstan'a taşınmak istenen malların 'bitki sağlığı sertifikası'nın geçersiz olduğu belirtildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan'dan Dağıstan'a giden yük trenlerine yerleştirilen narların Trabzon şehrine kayıtlı 'EKİN GIDA DIŞ. TİC. VE TAŞ. LTD. ŞTİ.' firmasına ait olduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından Gümrük komisyonu, ürünlerin bitki sağlığı sertifikalarının geçersiz olduğuna karar verdi. Karantina altına alınan ürünler ihracatçı firmanın ülkesine geri gönderildi.

Aynı gün Türkiye'den gelen 24,5 ton mandalina geri çevrildi

Yine aynı gün Rusya'nın Krasnodar limanında Türkiye'den geldiği tespit edilen 24,5 ton mandalina, zararlı bitki sineği taşıdığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Mandalinalarda zararlı akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata (Wied.)) tespit edildiği ifade ediliyor.