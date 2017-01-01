Putin, Rus halkının yeni yılını kutladı: Bu yıl zor bir yıl oldu ancak...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl olduğu gibi bu yıl da Rusya vatandaşlarının yeni yılını videolu mesaj ile kutladı.

Rusya vatandaşlarına sağlık, mutluluk ve refah dolu bir yıl dileyen Putin, "2016’yı geride bırakıyoruz. Bu yıl zor bir yıl oldu, ancak karşılaştığımız zorluklar bizi birleştirerek daha ileriye gitmemize yönelik dev imkanlar sağladı." dedi.

Putin'in bu yılki yeni yıl mesajı şöyle:

Sayın Rusya vatandaşları, sevgili dostlarım!

2016’yı geride bırakıyoruz. Bu yıl zor bir yıl oldu, ancak karşılaştığımız zorluklar bizi birleştirerek daha ileriye gitmemize yönelik dev imkânlar sağladı.

Önemli olan kendimize, gücümüze, ülkemize inanmamız. Çalışıyoruz, başarıyla çalışıyoruz ve birçok şeyi başarıyoruz. Hepinize zaferleriniz, başarılarınız, anlayışınız, güveniniz ve gönülden kaygılarınız nedeniyle içtenlikle teşekkür etmek isterim.

Muazzam, eşsiz ve güzel bir ülkemiz var. Hepimizi ortak kaygılarımız, ortak mutluluklarımız birleştiriyor. Ortak geçmişimiz, ortak geleneklerimiz bizleri bir araya getiriyor. Ancak bugün bayram sofralarında herkes masanın etrafında olamıyor.

Birçok vatandaşımız —anayurdundan uzakta olan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere- Rusya’nın güvenliğini sağlıyor, fabrikalarda, hastanelerde görev yapıyor, tren ve uçak kullanıyor. Bugün mesleğini ve askeri görevini icra eden herkese yeni yıl için en iyi dileklerimi gönderiyorum.

Sevgili dostlarım! Şimdi Kremlin’in çan seslerini duymayı heyecanla bekliyor, zamanın geçişini hiç olmadığı kadar net bir şekilde duyuyor, geleceğin yaklaştığını hissediyoruz.

Böyle duyguları ancak herkesin bu çok sevdiği, harika bayram zamanlarında hissediyoruz.

Ve yılbaşının bir sırrı da var. Sözgelimi yeni yıl gecesi hepimiz biraz sihir yapabiliriz. Bunun için yalnızca anne ve babalarımıza sevgi ve minnettarlıkla yaklaşmak, çocuklarımızı, ailelerimizi ilgi ve dikkatle sarmak, iş arkadaşlarımıza saygı duymak, arkadaşlığımızı güçlendirmek, doğruyu ve adaleti savunmak, merhametli olmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek yeterli. İşte tüm sır bu…

Bütün düşleriniz, iyi dilekleriniz, istekleriniz gerçek olsun. Her hanede mutluluk ve sevgi hüküm sürsün. Sokaklar, kentler ve köyler gönlümüzden geçtiği gibi güzel ve cazip olsun. Hepimizin ortak, büyük vatanı Rusya’ya barış ve refah dolsun.

Hepinize mutluluk, sağlık ve esenlik dilerim! Bayramınız, yeni yılınız kutlu olsun!

Sputnik