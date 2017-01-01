Putin'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Teröre karşı Türkiye'nin yanındayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'daki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin şunları söyledi: "Yılbaşı kutlamalarının en güzel anında masum insanların öldürülmesinden daha kötü bir durumu düşünmek çok zor. Fakat insani değerler teröristler için tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz -terör saldırılarına kararlı bir biçimde yanıt vermektir."

Rus lider, terörizm ile mücadele konusunda Rusya'nın Türkiye için her zaman iyi bir partner olduğunu ve olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i polis en az 39 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 69 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, tüm yaralılar için acil şifalar istedi.