Reina saldırısında hayatını kaybedenlerin 16'sı yabancı, Rus vatandaşı yok

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda 1'i polis en az 39 kişi yaşamını yitirdi. 69 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin açıklamalardan bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerden 21'inin kimliğinin belirlendiğini söyleyerek, "Henüz 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamalarına göre hayatını kaybedenlerden 16'sı Suudi Arabistan, Fas, Lübnan ve Libya vatandaşı.

İsrail: 1 vatandaşımız öldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir vatandaşları olduğunu açıkladı. Reuters'e göre bu kişi 19 yaşındaki Leanne Nasser. İsrail medyası genç kadının gece kulübünde 3 arkadaşıyla birlikte olduğunu ve bunlardan birinin de yaralandığını yazdı.

Saldırı sırasında gece kulübünde 700-800 civarı davetli olduğu ifade edilmişti.

"Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede?"

Saldırı sırasında gece kulubünde bulunan bir kadın tanık hastane önünde olay anını şöyle anlattı:

"Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. 'Bizi vurdular, eşim öldü' dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel harekât polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allah'ıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi 'Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun' dedi. Biz yerden kalkamadık. Polisler sağ olsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Her gün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak"