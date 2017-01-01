Reina'da ölümden dönen Ukrayna vatandaşı saldırı anının anlattı

Dün gece İstanbul'daki Reina gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda olay yerinde bulunan Ukrayna vatandaşı Natalya Valnova başından geçenleri anlattı.

Alman Bild gazetesine konuşan Valnova, Türk petrol şirketinde çalıştığını ve iş arkadaşları ile yılbaşını kutlamak için Ukrayna'dan özel olarak geldiğini açıkladı. Kutlamaların en yoğun olduğu anda birden silah sesleri duyduğunu belirten görgü tanığı, "Herkes bir anda yere yattı. Biz de masaların altına girdik. Birden onu (teröristi) gördüm. Sırtı bana dönüktü. Elinde büyük bir otomatik silah vardı. O her kimse, hiçbir şeyden korkmuyordu." diye ifade etti.

Valnova'nın arkadaşlarından biri o geceki terör saldırısında hayatını kaybetti. Kendi kurtuluşunu ise mucize olarak adlandıran Valnova şunları söyledi: "Polise çok teşekkür ediyorum. Masanın altından kurtulmama ve mekandan dışarı çıkmama yardımcı oldu. Saldırganın noel baba kostümü giydiği söylentileri ise doğru değil. Ben onu gördüğümde üzerinden siyah kıyafetler vardı."

"Terör saldırısından 10 dakika önce"

Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta "terör saldırısından 10 dakika önce..." yazan Valnova, içerideyken noel baba kıyafeti giymiş olan çalışanlardan biriyle selfie çekilmişti.