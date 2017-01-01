Ria Novosti'nin objektifinden geride bıraktığımız 2016 yılı

Ria Novosti'nin objektifinden geride bıraktığımız 2016 yılı

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Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, geride bıraktığımız 2016 yılına ait en iyi 100 fotoğrafı derlerdi. Biz de bu fotoğraflar arasından sizler için en canlı, en duygusal ve en unutulmayacak kareleri seçtik.

Rusya'nın Ufa şehrinde havai fişek deposunda çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlileri.

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  • Kırgızistan'da salıncakta sallanan çocuklar.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Rusya'nın tek Türk kökenli bakanı. Şoygu'nun babası etnik olarak Tıva Türklerindendir.

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Rusya'nın gergin Karadeniz kıyıları.

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Bir Rus köyünde hokey oynayan çocuklar.

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Omsk bölgesi Tara kentinde Şafak.

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Moskova ve tüm Rusya Patriği Kirill'in Bellingshausen Denizi ziyareti.

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Kazakistan'da bulunan Baykonur uzay üssü ve dev ay.

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Moskova uluslararası iş merkezi Moskova-City ve arka planda dolunay.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus milli judo takımının üyeleri ile eğitimde.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Soçi şehrinde Kalinka dansını sergilerken.

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Buz hokeyi için İsviçre ve Rusya milli takımları arasında gerçekleştirilen maçta Rus taraftarlar.

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Buzlu suda günahlarından arınan Ortodoks bir Hristiyan.

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Humus, eski adıyla Emesa, batı Suriye'de bulunan şehir.

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Rusya'nın Omsk bölgesi Babrovka köyünde saman hasadı yapan çiftçiler.

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Ukrayna milletvekili Nadejda Savçenko Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilen Asya Pasifik Ekonomi İşbirliği (APEC) zirvesinde.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Patrik Kirill. Aziz Panteleimon Kilisesi ziyareti.

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Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev. Rus ressam İvan Ayvazovski'ye ait bir tabloyu anlatıyor.

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Moskova ve tüm Rusya Patriği Kirill ve Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro.

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10 Ekim 2016. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'daki toplantı sonrasında ortak basın açıklamaları sırasında çekildi. İkilinin yüzündeki ifadeler çok şey anlatıyor.

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Omsk bölgesi Tara şehrinde yaşayan bir Rus çocuk.

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın çok amaçlı MiG-29 uçakları ile düzenlediği akrobasi gösterisi.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Kremlin'de bir toplantı sonrasında top sektiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

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