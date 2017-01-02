İstanbul'daki terör saldırısında bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında ölen yabancıların arasında bir Rus vatandaşı da var.

"Ölenler arasında Rus vatandaşı var mı?" sorusuna konsolosluk yetkilisi şöyle yanıt verdi: "Evet, doğruluyoruz. Başlangıçta, hayatını kaybeden bir bayanın Azerbaycan vatandaşı olduğunu düşündüler. Ama belgelerine bakıldığında Rusya Federasyonu vatandaşlığı olduğu anlaşıldı."

Konsolosluk yetkililer cesedin kimliğini doğrulamak için bugün morga gidecek. Yetkililer ayrıca, ölenin yakınlarına azami desteği vereceğini de ifade etti.

Yine konsolosluktan yapılan açıklamaya göre saldırıda ölen veya yaralanan bir başka Rus vatandaşı yok.

Daha önce yapılan açıklamada 'Rus vatandaşı yok' denilmişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya daha önce yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden 16'sının yabancı uyruklu oluduğunu, bunların Suudi Arabistan, Fas, Lübnan ve Libya vatandaşı olduklarını söylemişti.

Son gelen bilgilere göre ise hayatını kaybeden 25 kişi yabancı uyruklu. Bunlarda 7'si Suudi Arabistan, 3'ü Lübnan, 2'şer kişinin Tunus, Hindistan, Fas, Ürdün ve Irak, birer kişisinin ise Kuveyt, Kanada, İsrail, Suriye ve Rus vatandaşı olduğu söylendi.

Saldırıyı IŞİD üslendi

Öte yandan Reuters haber ajansı, Reina'daki 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını IŞİD'in üstlendiğini yazdı.