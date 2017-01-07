Moskova donuyor, termometreler -41'e ulaştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 125 yılın en soğuk Noel gecesi yaşandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 7 Ocak Cumartesi gecesi hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Bundan daha soğuk Noel gecesi 125 yıl önce, 7 Ocak 1891 tarihinde -35 derece olarak ölçülmüştü.

Moskova ve Moskova bölgesinde son birkaç gündür anormol soğuklar yaşanıyor. Yer yer eksi 32 dereceye kadar düşen göstergeler, hissedilen sıcaklığı eksi 41 olarak gösterdi. Dondurucu soğukların Salı gününden sonra bölgeyi terk edeceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Salı günü hava sıcaklığı eksi 19'a kadar yükselecek.

Moskova Belediyesi'de yaptığı açıklamada, vatandaşlara dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Otomobil kullanıcılarına da yollarda dikkatli olmaları ve uzun seyahatlere çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Dondurucu havalardan nasıl korunabilirsiniz?

Rus doktor Lyudmila Lapa, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, dondurucu soğuk havalardan daha az etkilenmek için neler yapılması gerektiğini anlattı. İlk öneri olarak giyinme şeklinden bahseden doktor, hem içlik giyilmesi, hem de en kalın kıyafetlerin seçilmesi gerektiğini belirtti.

Kafa, yüz ve elleri de kalın kumaşlı aksesuarlarla kapatmak gerektiği belirten uzman, özellikle açıkta kalan yüz bölgesine yağ sürülmesi gerektiğini söyledi. "Nemlendirici krem kullanmaktan kaçınılmalı. Porsuk, kaz, zeytin veya mutfakta bulunan herhangi bir yağ kullanılabilir. Ellerinizi de bu yağlarla sıvazlandıktan sonra eldiven takabilirsiniz. Bunlar sadece temel gerekli şeyler, donmamanız için." diye ifade eden doktor ek olarak, "Bu havalarda sokakta en fazla 10-15 dakika durulabilir. Uzun süre dışarıda kalmamak gerekli." diye uyardı.