Moskovalılar -30 derecede bisiklet turu düzenledi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yıl içerisinde belirli aralıklarda düzenlenen geleneksel bisiklet turu, bu kış da aşırı soğuk havalara rağmen devam ettirildi. Termometrelerin -30'a kadar düştüğü anlarda 200'den fazla vatandaş bisiklet pedalladı.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla düzenlenen tura soğuk havaya aldırmayan birçok bisiklet-sever katıldı. Tur sırasında soğuktan kaynaklanan ilginç görüntüler oluştu.

Hükümet iptal edilmesini istedi

Aşırı soğuk havadan dolayı bisiklet turunun iptal edilmesini öneren hükümetin bu teklifi geri çevrildi. Yetkililer, yaşlıların ve çocukların katılmaması konusunda uyarı yaptı.

Sabah saat 10:00'da toplanmaya başlayan katılımcılar, 11:00'da tura başladı. 14 kilometrelik parkur, kimse zarar görmeden bitirildi.